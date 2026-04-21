Не перший випадок: СБУ про вимагачів з ТЦК, які тероризували містян

Зі стріляниною та погонею: деталі затримання ТЦКівців в Одесі – що розповіли в СБУ

СБУ та Нацполіція затримали в Одесі працівників ТЦК, які викрали чоловіка й вимагали в нього 30 тисяч доларів.

Про деталі гучного скандалу розповіли в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Що розповіли в Офісі генпрокурора

Інцидент стався сьогодні, 21 квітня, в Одесі. Правоохоронці підтвердили, що військові ТЦК силоміць посадили потерпілого до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб. Серед них — четверо працівників районного ТЦК.

Зазначається, що спецоперацію проведено за сприяння Генерального штабу ЗСУ.

ТЦКівці відстрілювалися під час затримання

В СБУ наголосили, що під час затримання працівники ТЦК чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ застосували зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не дістала.

Далеко не перший випадок

В СБУ додали, що цей випадок з викраденням і вимаганням — не перший в Одесі.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови — вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі. «Вибивання» коштів відбувалося просто в службовому бусі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшуковував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху.

Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них просто посеред вулиці або на трасі.

Для рейдів використовували два службові мультивени: в одному — тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за ситуацією навколо.

Як їх покарають

Затриманим готується повідомлення про підозру за фактами викрадення людини та розбійного нападу, вчинених групою осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією «Суспільне Одеса» з посиланням на джерела в СБУ, восьмеро затриманих військових Пересипського ТЦК та дільничний вимагали 50 тис. дол.

Після цього начальника Одеського обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК усунено від виконання службових обовʼязків.