"Не пхатися одразу до ТЦК": військовий дав поради охочим долучитися до армії

Він назвав ризикованим способом спробувати вступити до війська через ТЦК та СП.

Військовий-доброволець Петро Кошуков дав поради тим, хто хоче вступити до лав української армії.

Про це військовослужбовець розповів "Громадському радіо".

На думку Кошукова, для 40-річних армія – гарний спосіб долати кризу середнього віку.

"Можна себе випробувати, це цікаво. Якщо тобі за сорок, але ти відчуваєш, що фізично ти можеш витягнути багато що, чому мене спробувати. І, крім того, я знаю, що у багатьох в цьому віці виникають вже якась там… Криза середнього віку. Це непоганий спосіб спробувати цю кризу подолати", – вважає військовий.

Він зазначив, що потрапити до армії через ТЦК та СП – це ризикований спосіб.

"Єдине, що порекомендував би, звичайно, не пхатися у ТЦК одразу, бо це дійсно ризиковий спосіб потрапити в армію. Зараз є маса різноманітних способів зайти з розумом. Є, наприклад, проторекрутерські ініціативи. Вони, я думаю, що згодом стануть інституалізованими", – розповів Кошуков.

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Крім того, за його словами, можна використовувати своїх знайомих, соціальні зв’язки, зв’язуватися з людьми, які вже в армії, спілкуватися з ними, виходити на контакт з військовими частинами.

"Дуже часто військові частини, оскільки там дефіцит людей, вони охоче йдуть на інтерв’ю. Вони цікавляться людьми, і якщо ви підійдете одне одному, ви можете потрапити в нормальну частину. Відповідно до ваших навичок, мотивації, навіть фізичного, морального здоров’я і стану", – пояснив боєць.

Він також назвав "міфом" розповіді про те, що люди нібито потрапляють з ТЦК одразу до окопів.

Нагадаємо, в лютому у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії. Там можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у війську, а також поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію.

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