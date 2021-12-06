"Не піду туди, бо тьотя б'є": у Тернополі батько звинуватив виховательку дитсадка у побитті 3-річного сина

"Не піду туди, бо тьотя б'є": у Тернополі батько звинуватив виховательку дитсадка у побитті 3-річного сина

Дитина через інцидент почала посеред ночі прокидатись та плакати.

У Тернополі чоловік звинуватив виховательку одного із дитсадків у побитті свого 3-річного сина. За його словами, дитина розповіла йому про насильство, а після того, як чоловік прийшов у дошкільний заклад, через скарги виховательки його видалили із батьківського чату.

Про це Олександр Ширшин написав у Facebook.

За словами чоловіка, його 3-річний син повернувся із дитсадка з червоною рукою, коли він запитав, що сталося, той сказав, що його вдарила вихователька. Тоді батько поспілкувався із жінкою і вона запевнила його, що не била дитину, а просто випадково потиснула за руку, через що та почервоніла.

Проте вже через кілька днів син Олександра Ширшина знову став пригніченим та переляканим.

"Почав з будь якого приводу плакати, хоча такого ніколи не було, і вередувати. Після кількох тижнів вдома, знову більш-менш почав приходити до себе. Пішов до садочку, проте через кілька днів почав справляти нужду в штани, а не на горщик. Просився постійно до мами на руки. Вночі прокидався і в сльозах кликав маму. Побувши знову два тижні вдома, питаємось, чи він іде в садочок. Відповідь була негативна. Сказав, що "тьотя б‘є". Коли я запитав як, то сказав, що у ногу б‘є і показав рукою як і куди. Нагадаю, що дитині 3 роки і він ніколи не обманював", - каже чоловік.

Коли батько дитини прийшов до дитсадка, щоб з'ясувати ситуацію, вихователька написала у батьківський чат, поскаржившись на те, що чоловік без причин чіпляється до неї та зриває виховний процес. Згодом чоловіка видалили із цього чату.

Керівництво дитсадку пообіцяло з'ясувати обставини події, переконуючи чоловіка, що його син просто все вигадав.

У коментарі виданню teren.in.ua в Тернопільському міському управлінні освіти розповіли, що про інцидент дізнались із соцмереж. Там запевнили, що керівниця управління Ольга Похиляк уже поспілкувалась із керівництвом дитсадка та батьком 3-річного хлопчика.

"Ми готуємо проєкт наказу про проведення службової перевірки щодо фактів, про які батько повідомив у соцмережі", - сказала начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної світи управління освіти Тернопільської міськради Ірина Сум.

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