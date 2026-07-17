Не пхайте їх у термінали: українців попередили, які купюри банкомати "виплюнуть"

Банкомат / © Pexels

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Нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса, яку Нацбанк презентував нещодавно і планує запустити в обіг з 4 вересня 2026 року, спочатку буде недоступна для розрахунків у більшості терміналів та банкоматів країни. На повну адаптацію пристроїв знадобиться час — за оптимістичними прогнозами, це відбудеться не раніше грудня.

Як повідомляє видання «Телеграф» із посиланням на представників платіжного ринку, фінансисти закликають громадян не поспішати. Українцям, які першими отримають нові 2000-гривневі купюри цієї осені, наполегливо рекомендують не намагатися одразу внести їх через купюроприймачі для поповнення карток, оплати послуг чи через банкомати з функцією cash-in (функція банкомата чи платіжного термінала, яка дозволяє вносити готівку на рахунок, а не лише знімати її — ред.).

Часто ці апарати раз за разом будуть випльовувати нову купюру. Та лякатися теж не слід. Це не значить що 2000-гривневі банкноти підроблені. Ні, з ними буде все гаразд. Просто банки та небанківські установи можуть не встигнути перепрограмувати всі купюроприймачі та встановити нове програмне забезпечення в платіжних терміналах та банкоматах. І неофіційно вже попереджають про це.

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На словах нацбанківці обіцяють допомогти банкам, платіжним операторам і інкасаторам. Та поки ця допомога, яку слід вважати стандартною техпідтримкою виробника, не надається повсюдно. Це лише розмови.

Тож спочатку новими грошима користуватимуться переважно у касах (банків, магазинів) і на ринках, без звичної апаратури, яку слід перелаштовувати.

Опитані банки та небанківські фінустанови повідомляють, що ще не отримували від НБУ детального опису (з усіма технічними особливостями) купюри номіналом 2000 гривень.

«Нацбанківці все тримали в секреті, мало хто знав, що саме зараз з’явиться нова банкнота. Навіщо — не зрозуміло. Чи щоб не провокувати негативні інфляційні очікування, чи просто для шоу/піару. Для нас же це не вистава, а робота, коли треба переобладнати багато апаратів, щоб ті могли приймати та видавати людям ці 2000 гривень. Що потребує часу, особливо у воєнний період, коли дуже не вистачає технічних фахівців і є проблемні території. Думаю, що отримаємо від НБУ всі технічні параметри нової купюри лише в вересні, тоді й зможемо з цим працювати», — пояснило джерело.

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Навіть на сайті Нацбанку в розділі, присвяченому гривневим банкнотам, досі немає опису купюри 2000 гривень, останньою йде 1000 гривень з портретом Володимира Вернадського. Це важко зрозуміти. Бо ж після офіційної презентації жодної таємниці у новій банкноті немає, а у її виробника (Нацбанку) є повний опис 2000 гривень. Й ніби як регулятор має бути зацікавлений, щоб люди максимально широко користувалися новими купюрами з перших днів запровадження. Інше негативно характеризує не тільки фінансову інфраструктуру, а й сам НБУ.

Хоча повного офіційного опису зі всіма технічними дрібницями немає, фінансисти мають якісь уривки інформації та розуміють майбутній фронт робіт.

«Наскільки мені відомо, банкнота у 2000 гривень на 6 мм довша за тисячну. Тобто не всі чинні купюрники в терміналах зможуть її одразу приймати. Треба переобладнання. Але поки ми не отримаємо зразків, нічого робити не можемо. Потрібно отримати зразки 2000 гривень, відправити їх виробникам техніки, вони зроблять відповідну прошивку, а ми за неї заплатимо $10 на кожному терміналі. Тоді фізично почнемо оновлення. На це необхідно щонайменше три місяці», — уточнив обізнаний представник платіжного ринку.

Те саме мають зробити й банки, що обслуговують банкомати. Звісно, що все здійснюватиметься поступово, охоплюючи всі парки фінансової техніки. За найбільшого сприяння роботи можуть завершитися в грудні 2026 року. Тоді нові 2000 гривень будуть прийматися повсюдно в повному обсязі.

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НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2 000 грн

Нагадаємо, в Україні введуть в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень. На ній зображено поета-шістдесятника Василя Стуса. Купюра виконана у фіолетово-синіх і рожевих тонах та містить понад 20 елементів захисту, зокрема унікальну анімовану стрічку Anima Colour. На звороті — будівля філологічного факультету Донецького університету. День введення — день пам’яті Стуса.

До слова, в НБУ запевняють, що це не додатковий друк грошей і не призведе до інфляції, а лише замінить зношені купюри та спростить готівковий обіг. Однак експерти зазначають, що поява нового номіналу відображає інфляцію, яка вже відбулася за останні роки.

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