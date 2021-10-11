Не платив чотири роки: у Миколаєві у чоловіка за борги забрали автівку

Не платив чотири роки: у Миколаєві у чоловіка за борги забрали автівку

Чоловік роками не платив за послуги.

Ще один боржник ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” залишився без машини.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці комунального підприємства.

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Співробітники відділу по роботі із заборгованістю "Миколаївоблтеплоенерго" спільно з представниками Заводського відділу Держвиконавчої служби, співробітниками поліції і ДП "СЕТАМ" провели комплекс оперативних заходів, спрямованих на погашення боргу за послуги теплопостачання одного з споживачів, який заборгував підприємству за рішенням суду майже 17 тисяч гривень.

Співробітники спільно провели опис і арешт автомобіля Daewoo Lanos 2005 року випуску. Автомобіль примусово евакуювали на майданчик.

Раніше стало відомо, що у Миколаєві містянин оплатив 14,4 тисячі гривень боргу за тепло тільки після арешту авто.

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