Не платив чотири роки: у Миколаєві у чоловіка за борги забрали автівку

Чоловік роками не платив за послуги.
Ще один боржник ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” залишився без машини.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці комунального підприємства.
Співробітники відділу по роботі із заборгованістю "Миколаївоблтеплоенерго" спільно з представниками Заводського відділу Держвиконавчої служби, співробітниками поліції і ДП "СЕТАМ" провели комплекс оперативних заходів, спрямованих на погашення боргу за послуги теплопостачання одного з споживачів, який заборгував підприємству за рішенням суду майже 17 тисяч гривень.
Співробітники спільно провели опис і арешт автомобіля Daewoo Lanos 2005 року випуску. Автомобіль примусово евакуювали на майданчик.
Раніше стало відомо, що у Миколаєві містянин оплатив 14,4 тисячі гривень боргу за тепло тільки після арешту авто.