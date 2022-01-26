Не платив за комуналку: у Харкові за борги за тепло у чоловіка забрали авто

Чоловік "назбирав" понад 130 тисяч гривень боргу.
У Харкові місцевий житель тривалий час не сплачував за комунальні послуги. Через це він назбирав понад 130 тисяч боргу, а врезультаті залишився без авто.
Про це повідомив начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Сергій Розумний.
За його словами, держвиконавці Московського району Харкова забрали за борги у містянина автомобіль.
"Затримано транспортний засіб NISSAN LEAF щодо стягнення з правопорушника коштів за комунальні послуги "Харківські теплові мережі" у розмірі 130 тисяч гривень. Належний на праві власності боржнику транспортний засіб арештовано та досталено на майдачик ДП "СЕТАМ" для подальшої реалізації". - зазначив Розумний.
Нагадаємо, що раніше водій з Харкова залишився без улюбленого авто, бо не сплачував штрафи за кермування у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху.
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