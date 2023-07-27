Не побоялися навіть перевірок: у Полтаві викрили хірурга та психолога ВЛК, які продавали довідки ухилянтам

У Полтаві викрили хірурга та психолога військового госпіталю, які продавали фейкові довідки ухилянтам від мобілізації.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. Будучи членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання", - каже міністр.

За його словами, одна довідка коштувала 4000 доларів.

Наразі поліція вже ліквідувала цю злочинну схему, однак "на жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в державі".

"Відповідно реагуємо на кожний виявлений факт. Ви про них обов’язково почуєте", - сказав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в Україні триває перевірка ТЦК та СП, в межах якої від початку повномасштабної війни ДБР розслідує 106 справ щодо порушень роботи військкоматів. Загалом на роботу українських центрів комплектування надійшло 2300 скарг від громадян. Правоохоронці почали "моніторинг способу життя" щодо 102 працівників ТЦК.

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