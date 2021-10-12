Не поділили банківську картку: в Одесі чоловік зарізав товариша

Не поділили банківську картку: в Одесі чоловік зарізав товариша

Свідки викликали поліцію та медиків.

На проспекті Академіка Глушка між двома нетверезими чоловіками виникла сварка через банківську картку. Приятелі знайшли її на вулиці та не змогли вирішити, кому вона дістанеться.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Під час конфлікту зловмисник вдарив 41-річного потерпілого ножем в стегно, пошкодивши артерію. В результаті чоловік помер на місці від втрати крові.

Поки перехожі викликали "швидку" та поліцію, зловмисник втік. Правоохоронці затримали його неподалік від місця події.

За результатами досудового розслідування фігуранту повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав коханого колишньої дружини та викрав 9-річну доньку.

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