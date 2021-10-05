Не поділили місце у таксі: під Києвом двоє чоловіків влаштували бійку і стрілянину

Не поділили місце у таксі: під Києвом двоє чоловіків влаштували бійку і стрілянину

32- річному потерпілому лікарі надали медичну допомогу.

У Броварах конфлікту між чоловіками закінчився стріляниною. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив опонента в груди.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

"На спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста Бровари невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в область грудної клітини та поїхав на таксі у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські розпочали проводити оперативно-розшукові заходи, під час яких встановили особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 47-річний мешканець Броварів. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та набої.

З’ясувалося, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, вони не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив опонента в груди.

32- річному потерпілому лікарі надали медичну допомогу. На щастя, його життю нічого не загрожує, від госпіталізації відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо:

У Києві на вулиці Овруцькій в Шевченківському районі між двома перехожими виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Також Вишгородський райсуд залишив під вартою водія "Ауді", який стріляв у бік поліцейських, коли ті переслідували його за хаотичні маневри на дорозі. Під час переслідування копами чоловік вистрілив 8 разів.

Нічні перегони зі стріляниною у Вишгороді

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