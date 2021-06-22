Не поділили сигарети: в Одеській області вітчим напав з ножем на пасинка

За скоєне чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 60-річний чоловік з ножем напав на 32-річного пасинка.

Про це інформує поліція Одещини.

Чоловіки посварилися через сигарети. У розпал конфлікту нападник схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив ним 32-річного потерпілого. Поранений сам викликав "швидку". У лікарні його прооперували.

Вітчима затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. За скоєне чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі дівчина-підліток вдерлася до будинку жінки і пограбувала її, погрожуючи ножицями та лопатою.

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