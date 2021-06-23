Не поділили спадок: під Вінницею двоє братів убили третього на похороні матері

Чоловіки до смерті побили брата.

У Вінницькій області судитимуть двох братів за вбивство третього. Чоловіки до смерті його забили через спадок.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

Слідством встановлено, що три рідних брати після похорон їхньої матері у її помешканні почали сваритися з приводу майбутнього розподілу спадщини. Вони заходилися вирішувати, кому дістанеться її будинок. Під час сварки, молодший та середній брати до смерті побили старшого.

До суду прокуратура подала обвинувальний акт. Братів судитимуть за скоєння злочину за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

Братам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що у Київській області судитимуть 19-річного хлопця, який замовив вбивство батька, щоб отримати спадок.

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