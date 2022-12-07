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Не поділили спадок: у Харкові чоловік порізав четверо людей

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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302
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1 хв
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Не поділили спадок: у Харкові чоловік порізав четверо людей

Фото: УНІАН

У Харкові чоловік влаштував різанину у квартирі тітки.

На Харківщині чоловік завдав ножових поранень тітці та вирішив позбутися свідків цієї події.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У Харкові 26-річний чоловік, який нещодавно звільнився з в'язниці ризикує потрапити туди ще раз. Під час розпиття алкогольних напоїв у нього виник конфлікт з його тіткою щодо розподілу спільної нерухомості. Під час сварки він схопився за ніж і завдав жінці кілька ножових поранень в область шиї.

Далі він вирішив позбутися свідків, які перебували у квартирі, і почав завдавати їм ножових поранень. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. Стан здоров’я потерпілих стабільний.

Зловмисника оперативно затримали. За фактом відкрите кримінальне провадження.

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Дата публікації
Перегляди
302
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