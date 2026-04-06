Не погані командири: військова омбудсменка назвала справжні причини СЗЧ

Військова омбудсменка Ольга Решетилова назвала несподівану статистику СЗЧ: більшість випадків стається серед новобранців ще до боїв.

Дмитро Гулійчук
Проблема СЗЧ в армії / © скриншот з відео

Основна хвиля самовільного залишення частин (СЗЧ) припадає не на досвідчених бійців через конфлікти з керівництвом, а на щойно мобілізованих новобранців.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова, розвінчуючи популярні міфи про причини дезертирства в армії.

«Кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в „поганих командирах“, — зазначила вона.

За словами Решетилової, статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником СЗЧ.

«Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях», — сказала вона.

Також багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення, каже Решетилова.

«Проте на першому місці в опитуваннях завжди залишається страх смерті та бажання зберегти життя — і це абсолютно природна історія. Робота зі страхом — це не про посилення покарань, як часто вважають командування чи депутати. Коли йдеться про страх, питання вирішуються довірою до командира, злагодженням та теплими стосунками в колективі, де кожен може покластися на побратима», — пояснює військова омбудсменка.

Решетилова наголошує: коли солдати говорять про безвідповідальність чи жорстокість командирів, вони часто приховують власні вчинки.

«…рідко згадують ситуації, коли солдати, домовившись між собою, відступають з опорних чи спостережних пунктів, нікого не повідомивши, а потім виявляється, що на позиціях нікого немає. Виходить, що через одних гинуть інші», — зазначає вона.

Раніше міністр оборони Федоров заявив, що готує нові рішення щодо СЗЧ і термінів служби для піхоти.

Нагадаємо, у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

