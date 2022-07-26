Не покарання: у МВС заявили, що не можна лякати людей повістками

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що служба у ЗСУ є почесним обов'язком, а не покаранням.

Заступник голови МВС України Євген Єнін вважає, що мобілізація українців на війну з РФ не може бути покараннням, а призовом і повістками не потрібно лякати громадян.

Про це Єнін сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він наголосив, що служба у ЗСУ є почесним обов'язком, а не покаранням.

"Я думаю, що більша частина цих речей лежить саме у морально-етичній частині. Я хочу відзначити, що для правоохоронців це є відволіканням значного ресурсу, який і так лімітований в умовах широкомасштабної агресії", – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

Раніше юристи роз'яснили, в яких випадках законно відмовитися від повістки.

Читайте також: