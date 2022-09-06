Не поміщається до кошика: в Карпатах "вполювали" гриб-велетень (фото)

Його розмір та вага вражають.

Про незвичну знахідку розповіли у Карпатському національному природному парку.

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"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення). Вага гриба - 3 кілограми", - йдеться в повідомленні.

Гіганський гриб зафільмували на згадку. За розміром він навряд чи зможе вміститися до звичайного кошика грибника.

Нагадаємо, що мешканка села Грабове на Волині опублікувала в Мережі фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі. Вага овоча склала 923 г.

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