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Не поміщається до кошика: в Карпатах "вполювали" гриб-велетень (фото)

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Не поміщається до кошика: в Карпатах "вполювали" гриб-велетень (фото)

В Карпатах грибники знайшли гігантський гриб.

Його розмір та вага вражають.

Про незвичну знахідку розповіли у Карпатському національному природному парку.

"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення). Вага гриба - 3 кілограми", - йдеться в повідомленні.

Гіганський гриб зафільмували на згадку. За розміром він навряд чи зможе вміститися до звичайного кошика грибника.

Нагадаємо, що мешканка села Грабове на Волині опублікувала в Мережі фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі. Вага овоча склала 923 г.

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