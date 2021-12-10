Не помітила автобус: у Дніпрі водій на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу

Не помітила автобус: у Дніпрі водій на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу

Обставини події встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі водій автобуса збив жінку, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це пише "Інформатор".

Подія сталася на проспекті Гагаріна неподалік повороту на вулицю Чернишевського. Там водій автобуса №146-а збив жінку, яка переходила дорогу у забороненому місці. Попередньо, вона не помітила транспортний засіб через інші машини. Від отриманих травм вона померла.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що рятувальникам довелося ліквідовувати витік мастил після аварії маршруток і мікроавтобуса на трасі з Борисполя.

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