"Не помітили" фрагменти людини і автівок: на місце ДТП з кортежем Ярославського знову викликали поліцію

На місці ДТП виявили частини авто з кортежу Ярославського та фрагменти тіла загиблого.

У Харківській області на місце ДТП, де авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського збило людину, знову викликали полліцію. Все через те, що там знайшли запчастини з авто та фрагменти з тіла загиблого.

Про це повідомив у Мережі депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот.

"Приїхали на місце ДТП. А тут залишились речові докази. Просто на землі. Агов! Поліція Харківської області! Вам вони не потрібні для доведення справи до суду? Можливо, залишки авто, як то знак від брабусу в суді стане доказом, яке саме авто вбило людину на дорозі? А залишки людини не потрібно забрати з місця ДТП? Хай лишаються тут? Викликав поліцію. Чекаю щоб забрали докази з місця ДТП", - обурився Дробот.

Він додав, що складно повірити в той факт, що можна збити людину на смерть і не помітити, а ще складніше повірити в те, що водій, який втік з місця аварії, добровільно вирішив звернутися в поліцію.

Нагадаємо: