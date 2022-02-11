"Не помітили" фрагменти людини і автівок: на місце ДТП з кортежем Ярославського знову викликали поліцію

На місці ДТП виявили частини авто з кортежу Ярославського та фрагменти тіла загиблого.
У Харківській області на місце ДТП, де авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського збило людину, знову викликали полліцію. Все через те, що там знайшли запчастини з авто та фрагменти з тіла загиблого.
Про це повідомив у Мережі депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот.
"Приїхали на місце ДТП. А тут залишились речові докази. Просто на землі. Агов! Поліція Харківської області! Вам вони не потрібні для доведення справи до суду? Можливо, залишки авто, як то знак від брабусу в суді стане доказом, яке саме авто вбило людину на дорозі? А залишки людини не потрібно забрати з місця ДТП? Хай лишаються тут? Викликав поліцію. Чекаю щоб забрали докази з місця ДТП", - обурився Дробот.
Він додав, що складно повірити в той факт, що можна збити людину на смерть і не помітити, а ще складніше повірити в те, що водій, який втік з місця аварії, добровільно вирішив звернутися в поліцію.
Нагадаємо:
-
Ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.
-
В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського.
-
Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли авто з, ймовірно, його кортежу на смерть збило чоловіка в Харківській області.
-
В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.
-
10 лютого Ярославський "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.