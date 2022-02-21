Не помітили симптомів хвороби: у Коломиї скажений пес покусав дитину, місто на карантині

Не помітили симптомів хвороби: у Коломиї скажений пес покусав дитину, місто на карантині

Власники собаки спершу не помітили ознаків хвороби у їхнього улюбленця - алабая.

У Коломиї Івано-Фрнаківської області хворий на сказ пес покусав дитину. У зв'язку з цим у місті ввели карантинні обмеження.

Про це повідомляє Коломийський відділ Івано-Франківського обласного центру з контролю і профілактики хвороб МОЗ.

"Місто оголошено неблагополучним пунктом через сказ та з 18 лютого накладені карантинні обмеження. У зоні ризику: вул. Сарма-Соколовського, Кубийовича, Авраменка, Милиянчука, Купустинського, Каменецька, Ткачука, Об’їздна", - йдеться у повідомленні.

Як розповів "Суспільному" завідувач відділу епідеміологічного нагляду Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олексій Косько, в Коломиї не було вакцини проти сказу, тож покусану дитину відправили до Івано-Франківська.

"Тоді ще не знали, що пес — хворий на сказ. 18 лютого була експертиза, і після цього ми виїхали на місце. Виявилося, що там ще є контактні люди. Крім цього хлопчика, були ще восьмеро людей, серед яких — четверо дітей. Найменшій — три роки", — розповів Олексій Косько.

За його словами, зараз всі вони лікуються та перебувають під наглядом медиків. Загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Відомо, що пес породи алабай був улюбленцем сім’ї, він захворів на початку лютого, але тоді у тварини не було симптомів, які би вказували на сказ. Власники самостійно лікували собаку приблизно тиждень. 13 лютого пес накинувся і вкусив 13-річного підлітка.

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