Не помітив спецсигнали: у Запоріжжі водій маршрутки протаранив автівку ДСНС, яка їхала на пожежу (фото)

Не помітив спецсигнали: у Запоріжжі водій маршрутки протаранив автівку ДСНС, яка їхала на пожежу (фото)

Водій маршрутки відволікся на телефон.

У Запоріжжі 15 січня маршрутка зіткнулася з пожежно-рятувальним автомобілем. За фактом події ведеться розслідування.

Про це повідомляють у ДСНС Запоріжжя.

Зазначається, що ДТП на перехресті спровокував водій маршрутки, який не почув і не побачив спецсигнали екстреного авто, яке саме їхало на ліквідацію пожежі. За попередніми даними, водій маршрутки відволікся на телефон.

Внаслідок аварії, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Утім, через те, що авто рятувальників потрапило у ДТП, на пожежу довелося відправити інший підрозділ ДСНС, а це забрало час для надання оперативної допомоги людям.

Обставини ДТП встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Водіїв вкотре закликають надавати перевагу автомобілям екстрених служб, адже, передусім, вони поспішають до людей, які опинилися у критичній ситуації і потребують допомоги.

"По-друге – ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Ще раз наголошуємо, водії - будьте відповідальними, і не дозволяйте власній необачності та зверхності під час дорожнього руху, стати причиною трагедії", - зауважили у ДСНС.

Як повідомлялося, у Закарпатській області в ДТП потрапили Land Rover та BMW, у результаті чого постраждали 7 осіб, троє з яких – діти.

Читайте також: