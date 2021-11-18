Не помітив у темряві: в Одеській області водій збив дитину на переході

Не помітив у темряві: в Одеській області водій збив дитину на переході

Постраждалу доправили до лікарні.

У Білгороді-Дністровському постраждала 11-річна дівчинка – на пішохідному переході дитину збив водій на BMW.

Інцидент стався напередодні, повідомляє Телеграм-канал "Одеса-Info".

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Дитина переходила дорогу на перехресті вулиць Військової Слави та Незалежності на нерегульованому пішохідному переході.

Водій сказав правоохоронцям, що не помітив дівчинку у темряві. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості з підозрою на черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.

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