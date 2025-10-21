Не поспішайте радіти теплу: синоптикиня розповіла, які сюрпризи готує погода

Білка. / © unian.net

В Україні протягом цього тижня трохи потеплішає. Однак вже від наступного — і до кінця жовтня температурний фон може знову дещо знизитися.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі «Погода УНІАН».

За її словами, у найближчі дні погода ще буде перехідна. Зокрема, 21-23 жовтня прохолодна повітряна маса залишається, але температура повітря залежатиме від прояснень.

«Загалом переважатиме погода без опадів. Проте 21 жовтня ще чекаємо на Лівобережжі невеликий дощ. А вночі 22-го лише на сході країни місцями невеликий дощ, але подекуди він може бути з мокрим снігом», — розповіла Птуха.

Синоптикиня каже, що це залишкові процеси від циклону, який в останні кілька днів визначав у регіонах переважно дощову погоду.

За даними Птухи, ночі будуть прохолодні — температура становитиме +1°-6°. Однак денні максимуми будуть трішки вищими. Так, 22-23-го жовтня на заході та півдні країни повітря прогріється до +16°. Надалі температурний фон вдень зберігатиметься в межах +10°…+15° у більшості регіонів, а на півдні — до +17°-19°.

Синоптикиня розповіла, що цей тиждень, починаючи від 22 жовтня, буде трішки теплішим. Але однаково це нестабільна погода з антициклоном, без опадів, — атмосферні фронти також будуть проходити. Вона пояснила, що можуть бути періодичні дощі з перервами і з проясненнями, але повітряні маси стануть дещо тепліші.

«Але на наступний тиждень така ситуація, що може знову дещо знизитися температурний фон. Поки що не можемо сказати, що стабільно до кінця місяця буде триматися в межах значень, які будуть трішки підвищуватися з 22-го», — сказала представниця Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що в Україні справжнього бабиного літа не буде. З її слів, після періоду холоду температура підвищиться та поменшає опадів. Однак, передумов для значного потепління немає.