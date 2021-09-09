Не поставив автомобіль на ручне гальмо: у Дніпрі вантажівка в'їхала в житловий будинок (відео)

Не поставив автомобіль на ручне гальмо: у Дніпрі вантажівка в'їхала в житловий будинок (відео)

Від удару частина будівлі обвалилася всередину двору.

У Дніпрі вантажний автомобіль врізався в житловий будинок. В результаті чого обвалилась частина будівлі.

Про це передає "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася вдень 9 вересня в селища Мирне. За попередньою інформацією, водій автомобіля "КАМАЗ" нібито не поставив вантажівку на ручне гальмо, в результаті чого вона покотилася вниз і врізалася в будинок.

Удар був такої сили, що частина будівлі разом з дахом обвалилася. В інциденті ніхто не постраждав. На місці працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Немовичі, водій скоїв смертельне ДТП та намагався зникнути з місця.

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