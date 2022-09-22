Не потрібні ні паспорт, ні відкріпні талони: Гайдай про "референдум" в "ЛНР"

Щоб "віддати голос" на "референдумі" паспорта не потрібно. Участь у голосуванні можуть взяти не лише мешканці області з паспортом "ЛНР", а й люди з українським документом чи тимчасовим посвідченням, виданим у зв’язку з втратою документів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Скільки цих посвідчень видадуть на Луганщині за ці дня – незрозуміло. Лише місцевим жителям чи якимось бурятам також – теж", - зауважив Гайдай.

Крім того, проголосувати можна не за місцем реєстрації. Втім, для цього відкріпного талону не потрібно. Охочих долучитися до "референдуму" безпосередньо на місці внесуть до додаткових списків.

"Кількість учасників цієї "каруселі" необмежена. Результат підрахують", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, в "ЛДНР" заявили, що готові провести свої "рефередуми" від 23 до 27 вересня цього року. Під час звернення 21 вересня диктатор Володимир Путін сказав, що підтримує проведення псевдореферендумів. Він заявив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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