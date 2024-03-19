"Не потрібно туди йти помирати": боєць Нацгвардії окреслив перспективу ухилянтам

Боєць Нацгвардії Дмитро Курилович з позивним "Дронго" зазначив, що чоловіки, які ухиляються від мобілізації під приводом страху смерті, повинні розуміти, що загроза окупації їхнього дому може бути значно страшнішою.

У суспільстві більше постає питання про ухилянтів та як не потрапити під мобілізацію, проте країну повинен захищати кожний. І це не означає, що за неї потрібно помирати. Військові захищають свої батьківщину не для того, щоб загинути, а щоб жити на своїй землі після перемоги.

Про це заявив боєць Нацгвардії Дмитро Курилович з позивним "Дронго" в новому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та агентством "Укрінформ".

"Країну повинен захищати кожний. Немає такого, що хтось хоче йти воювати, а хтось не хоче. Це твоя країна, ти тут народився. Або ти її захищаєш, або відмовляйся від громадянства. Не повинно бути ухилянтів. Чому хтось повинен воювати за країну, а хтось ні?..Люди бояться померти?.. А люди не бояться того, що прийдуть сюди російські війська і почнуть ґвалтувати їхніх дружин, вбивати дітей?.." — сказав Дмитро Курилович.

Він наголосив, що Україну повинні захищати всі.

"Не потрібно туди йти помирати. За країну, за родину потрібно жити. Для того, щоб жити, потрібно воювати і робити це добре. Війна триває не два роки, а майже 11-й рік. Люди за ці роки повинні були хоча б чомусь навчитися. Якщо не навчилися, будь ласка, в нас багато є курсів, шкіл, де навчають. Але Україну повинні захищати всі. Прийдуть росіяни, і вже тебе питати не будуть: ти підеш воювати вже за них проти українців. Якщо ні, прийдеться прапор змінити і місце перебування", — пояснив Курилович.

Він також розповів, що йому доводилося брати в полон ДНРівців. І всі розповідали саме про те, що їх примусили, "загнали" до війська.

"Розповідають, що це війна не їхня, а керівництва. В них не було вибору... За ними йдуть загони, які не дають їм відступати", — зазначив Курилович.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Тінь сонця" і боєць 130-го батальйону 241-ої бригади ЗСУ розповів про події на фронті і потреби у дронах.

Тим часом стало відомо, що ТЦК тепер не зможуть направити новобранця-рекрута служити в іншу військову частину, а лише до того підрозділу, який йому видав рекомендаційний лист.

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