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Не пов'язаний з воєнними діями: Живицький розповів деталі ранкового вибуху в Шостці

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Не пов'язаний з воєнними діями: Живицький розповів деталі ранкового вибуху в Шостці

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Вранці 22 липня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про вибухи у Шості. 

Втім, як виявилося, ранковий вибух у місті не пов'язаний з повномасштабним вторгненням, яке розпочала агресорка Росія в Україні. 

Про це очільник області повідомив у своєму Telegram. 

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями", - написав Живицький.

За його словами, є травмовані люди - це співробітники одного з підприємств міста. Ситуація під контролем, наголосив він.

Як повідомлялося, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

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