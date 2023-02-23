Не повітряна тривога: 5 технік боротьби з високою тривожністю

“Я не боялася, я була на адреналіні, бо психіка не встигала переварювати всі події. Тут хтось загинув, тут горить будинок, тут вже хрести, когось поховали. Це такий марафон виживання був, що ти боявся тільки тоді, коли була тиша. Бо не знав, що буде після цієї тиші”.

Війну Наталя Дєдова разом із сім’єю зустріла в Маріуполі: “Вранці 24-го я прокинулася десь близько 5-ї години, адже запрацював наш робочий чат редакторів, я працювала редакторкою новин. Читаю чат, і дівчата з лівого берегу пишуть, що в них вже вибухи. По факту, ми опинилися в самому епіцентрі війни”.

Маріуполь почали масово обстрілювати та бомбити. Стан постійної тривоги став для Наталі буденним явищем, яке часом призводило до нервових зривів.

Що робити, якщо внутрішня тривога заважає вам жити?

“Тривога – це одна з біологічних емоцій, яка виконує дуже важливу функцію адаптації до можливих загроз і якихось негараздів, які на нас очікують”, – пояснює цей стан нейробіолог, кандидат біологічних наук Сергій Данилов.

11 березня в квартиру Наталі влучило два снаряди, родина якраз була вдома. Врятуватися змогли усі, крім Віктора, чоловіка Наталії: “Заходжу до коридору, дивлюсь на кімнату, де він був – немає. Кухня – немає, все розбите. Дивлюсь на коридор, і там пуф новорічний, помаранчевий пуф. І Вітя на ньому лежить. Я беру його голову, мама ллє воду на нього, а я бачу, що все. Він не дихає вже. Вітя так і залишився в квартирі…”

“Емоційний стан мами з початку війни, можна сказати, був задовільний”, – пригадує син Наталі Олександр.

“Коли ми перебували в Маріуполі, вона почувалася добре, мабуть, все було контрольоване. Але після 11 березня, коли мій батько загинув, в неї почалися нервові зриви. Вона постійно плакала, їй було тяжко”.

Ось кілька простих, але дієвих технік, що допоможуть впоратись з тривожністю та нервовими зривами. Техніка номер один – дихання “чотири на вісім”.

“Починаємо глибокий вдих на 4 рахунки і максимально довгий видих вже на 8 рахунків. Просто дихаємо і рахуємо”, – пояснює принцип психологиня Анна Просвєтова.

Техніка номер два: “Бачу – чую – відчуваю”.

“Коли є тривожність, це означає, що я боюся, я панікую, але я навіть не усвідомлюю, через що саме, – пояснює Анна Просвєтова. – Я втрачаю здатність сфокусуватися на чомусь, я не можу щось робити, зосередитися, я перебуваю в стані підвищеної тривожності, я починаю робити якісь неадекватні і нерозумні речі. Нас ведуть за собою емоції, а раціональність втрачається, і нам треба цю раціональність повернути”.

Для цього достатньо назвати вголос предмети, звуки та емоції, яків ви бачите, чуєте і відчуваєте.

Техніка номер три: “Безпечне місце”.

“Якщо наздоганяють тривожні, страшні флешбеки, спробуйте цю техніку, – радить психологиня. – Ми можемо просто прикрити очі і зануритися у те безпечне місце, де нам було колись затишно. Суть цієї техніки в тому, щоб ми відчули той стан, який у нас був в тому безпечному місці”.

Наталя згадує, що одного разу тривожність та безнадія охопили її настільки, що вона була готова накласти на себе руки: “Ми були на Хортиці, там була річка, і мене Саша не пускав туди. Він боявся, що я туди стрибну. Я і сама боялася до цієї річки підходити. Дивилася на неї, бачила цю чорну воду. Дійсно боялася, що зможу щось із собою зробити…”

“Мені мама дуже часто казала: “Ой, Саша, я не витримаю, я піду кинуся в річку”, – згадує син Наталі. – Я казав: “Ні, ти цього не зробиш, я буду за тобою слідкувати”. Тримав її за руку, аби нічого не сталося”.

Численні походи до психологів дали Наталі розуміння, що їй таки потрібна медикаментозна підтримка.

“Бувають ситуації, коли людина сама не здатна подолати тривогу, тому що є дуже сильний емоційний зв’язок із травматичним досвідом, – пояснює нейробіолог Сергій Данилов. – В такому випадку без ліків подолати тривогу не виходить”.

“Людям важко зрозуміти, як це, коли ти втрачаєш все: чоловіка, з яким жив все життя, друзів, яких вбило, сусідів, яких вбило, близьких, яких вбило, роботу, квартиру, машину…”, – ділиться болем Наталя Дєдова.

“Ми створили програму, яка допомагає розібрати тривогу на компоненти – не просто з’ясувати, вона висока чи низька, – розповідає про ноу-хау Сергій Данилов. – Наша програма показує не тільки те, як людина сприймає свою емоцію, а як її тіло в цей момент реагує на загрози. Відповідно, програма дає поради в залежності від того, який результат отримує людина”.

Цей тест допомагає зрозуміти, який саме тип тривожності маєте ви, та які способи допоможуть найкраще з нею впоратись. Посилання на сайт, де ви можете пройти нейробіологічний тест психічного стану – https://ua.anima.help

Четверта техніка для зниження тривожності – “Де я”.

“Коли наздоганяють флешбеки, спогади або просто охоплюють емоції, просто згадайте та повторюйте собі адресу, за якою знаходитеся, – радить Анна Просвєтова. – Техніка нагадує нам, що ми в безпечному середовищі, що тут з нами все ок”.

Техніка п’ять – “Фізична саморегуляція”.

“Це самомасажі: можете розтерти собі ноги, п’яти, розтерти долоні, потерти вуха, – пояснює психологиня. – Так ви повернете собі зосередженість на фізичному тілі і перефокусуєтеся з емоційних переживань”.

Зараз Наталя проживає у Києві, заспокоюючи свою тривогу спілкуванням з сином, котом Марсіком, малюванням та роботою: “Ти реально розумієш, що ти залишився жити. Не виживати, не страждати, а саме жити”.