Не позичайте сусідам ці речі: накличите на себе фінансові проблеми, біди та негаразди

Допомагати сусідам і позичати їм щось час від часу — благородна справа. Однак є речі, які не можна давати навіть дуже близьким людям, якщо ви не хочете накликати на себе фінансові проблеми. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що не можна позичати сусідам.

Ось 5 речей, які не можна позичати сусідам, близьким, друзям та навіть родичам.

Гроші

Гроші не можна позичати сусідам, родичам чи просто близьким людям, якщо вони останні в вашому домі. Тобто це повинні бути саме паперові гроші, а не заробітна плата на банківській карті. В противному разі можуть бути проблеми з фінансами. Однак тут існує один важливий нюанс: якщо потрібно позичити гроші заможній людині і на короткий термін, можете це зробити. Коли вона поверне їх, то поділиться своїм успіхом.

Також за народними прикметами заборонено позичати гроші пізно ввечері та в понеділок, не варто давати кошти на заході сонця, чи перед великими церковними святами. Краще не позичати їх у дні народження членів вашої сім'ї. Останнє правило особливо важливе, якщо це день народження дитини.

Якщо близький родич вирушив в далеку подорож, не рекомендується цього дня давати в борг гроші.

Сіль та хліб

Народні прикмети кажуть, що позичати сусідам хліб та сіль не варто, особливо, якщо це останній шматочок їжі в вашій оселі. Такі дії можуть викликати бідність в сім'ї. Також хліб не передають через поріг і не дають, коли сонце вже зайшло. Інакше в сім'ї з'являться непорозуміння.

Сіль, в свою чергу, наповнена потужною енергетикою, тому, якщо її позичити, то можна "притягнути" в свій будинок чужі неприємності. Біди можуть чекати на таку людину навіть в особистому житті чи на роботі. Якщо сусіди попросили у вас сіль, варто просто її подарувати і не забирати назад.

Посуд

Якщо сусідці раптом знадобився посуд, то варіантів небагато. Можна їй відмовити, дати гроші на покупку чи подарувати. В борг давати посуд в жодному разі не можна. Тому що можна накликати на свою родину неприємності.

Одяг

Особисті речі завжди нагромаджують в собі енергетику господарів. Тому одяг можна брати у інших людей або давати в борг лише в тому разі, якщо ви впевнені — людина має добрі наміри. Якщо дуже потрібен одяг, можете його позичити, але за це дайте кілька монет, навіть дрібних. Так ви зможете прибрати весь негатив.

Віник

Ця річ — сильне пристосування для очищення енергетики. Тому з давніх часів наші предки вважали, що його не можна позичати. Так можна привабити неприємності на членів сім'ї та залишити будинок без захисту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.