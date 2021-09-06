"Не прихильник роздачі пістолетів": очільник МВС виступив проти легалізації вогнепальної зброї

Міністр розраховує, що незабаром Рада ухвалить закон про обіг зброї.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає за необхідне ухвалити в Україні закон про зброю, але виступає проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.

Про це він сказав у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“У нас відсутній закон про обіг зброї, один із тих базисних нормативних актів, який має врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий документ необхідний. Але водночас я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в державі – власне кажучи, роздачі пістолетів”, - заявив Монастирський.

Міністр розраховує, що восени Верховна Рада може повторно проголосувати і ухвалити цей закон, а МВС це “однозначно підтримуватиме”.

Законопроєкт, за словами Монастирського, передбачатиме створення реєстру законної зброї, впровадження нормального сервісного порядку купівлі зброї та продовження дозволу на мисливську зброю.

“А якщо ми говоримо про незаконну зброю, то не варто переоцінювати: за зведеннями, кількість злочинів із використанням зброї не настільки велика, вона просто є піковою у суспільній свідомості: “десь вибухнула граната”. Тут допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї. Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині”, - додав очільник МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня провалила голосування у першому читанні закони про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї. Так, перший законопроєкт передбачає узаконення обігу зброї, а другий - можливість її вільного носіння. ТСН вирішила розпитати українців, що вони думають про можливість вільно купити собі - револьвер.

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