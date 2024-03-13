Не притягують, а відштовхують: 7 жіночих якостей, котрі чоловіки люблять лише на словах

Ця правда може бути неприємною, але подивитися на себе з боку й усвідомити помилки іноді корисно.

Нерідко чоловіки захоплюються певними жіночими якостями, а насправді – вони їх навпаки дратують. Те, що так прагнуть "виховати" в собі жінки, може просто-таки зруйнувати стосунки.

Що у жінках чоловіки полюбляють лише на словах – ТСН.ua розповідає далі.

1. Слабкість

"Жінка має бути слабкою" – саме таку думку споконвічно пропагували чоловіки. З одного боку, так, деякі речі можна сміливо перекласти на плечі чоловіка, дати йому можливість вирішувати й подбати про вас. Проте коли слабкість межує з безпорадністю – це починає дратувати.

Чоловіки (здорові) насправді люблять сильних та незалежних жінок, які можуть з легкістю вирішити свої проблеми й піти по життю без них! З такою жінкою мовиться про партнерські стосунки, повагу до думки одне одного, ухвалення спільних рішень. Міцні стосунки будуються не на "я без тебе не можу". Можу, без проблем, але не хочу.

2. Невизначеність

Чоловіки лише розповідають про те, що знаходять "дуже милим", коли жінка не може визначитися. Мовляв, сьогодні одне на думці, завтра інше, а як їй догодити – одному Богові відомо. Не сумнівайтеся, чоловіків переважно супер-дратує невміння жінок приймати рішення та сумніви у власному виборі.

3. Хазяйновитість

Безумовно, чоловіки здебільшого цінують чистоту й порядок вдома. А жінка, яка смачно готує, здавалося б, взагалі еталон! Втім, вашого партнера одразу ж починає дратувати усе вищезгадане, якщо це робиться не з легкістю і від щирого бажання. Якщо ваш чоловік ніяк не припинить розкидати шкарпетки, кричати й вимагати цього від нього точно не варто. Коли жінка починає дорікати: "Я втомилася за тобою прибирати й готувати на тебе!" – це точно "червоний прапорець". Натомість іноді можна собі дозволити собі творчий безлад вдома, посміятися й сказати: "Коханий, так ліньки сьогодні прибирати й готувати. Давай замовимо піццу?".

4. Стервозність

Заведено вважати, що чоловіків притягують стервозні жінки. Так, з ними вони переважно люблять гарно провести час, але не створювати сім'ю. Якщо чоловік регулярно обирає в партнери жінку-стерво – йому варто відвідати психолога, який допоможе знайти причину цієї проблеми. Люди створюють союзи для того, щоб жити в гармонії та злагоді, а не на вічних "емоційних гойдалках". Здоровий чоловік має тягнутися до жінки, яка поважає себе, його та інших.

5. Жертовність

У вас, як то кажуть, три "ні". Звісно, бути готовою витримати труднощі заради коханої людини, докласти максимум зусиль для спільної мети й де-не-де піти на компроміс – це прекрасно. Та у випадку, коли жінка починає втрачати себе, забувати про свої принципи й потреби, нехтувати улюбленими хобі та ритуалами, відставляти на останній план власні мрії і бажання – партнер втрачає інтерес. Повністю "розчинятися" у чоловікові – шлях в нікуди. Завжди пам'ятайте, що ви у себе одна, тож маєте бути на першому місці.

6. Турбота

Немає нічого кримінального в тому, щоб дбати про кохану людину, але зайва турбота про свого чоловіка часто-густо межує з нав'язливістю. Перестаньте контролювати кожен його крок! Власне, ви не його мама, щоб надокучати питаннями: "Синок, а ти поїв? Чи ти в шапці?".

7. Сором'язливість

Ви думали, що чоловіки захоплюються жінками, які лише набиваються на компліменти й награно "віднікуються"? А ось і ні! Чоловікам подобаються впевнені у собі жінки, які знають власні сильні сторони, тож їх не дивує, коли партнер це відзначає. Звичайно ж, дякувати можна й треба. Водночас чоловікам подобаються "фразочки" жінок на кшталт: "Ой, які ж в мене гарні сідниці від природи! А це я навіть не відвідую тренування... Ой, я це вголос сказала?". Вони не вважають це пихатістю й самозакоханістю.

А також важливо вміти не соромитися своїх дрібних провалів, а переводити усе на жарт. Іронічно ставлення до своїх "косяків" або невміння чогось захоплює чоловіків. "Милий, ти пристібайся, коли їдеш зі мною! Ти ж знаєш, як я неідеально воджу!"

Раніше ми писали про те, які ознаки вказують на те, що пара скоро розлучиться.

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