"Не приїжджайте в Росію": скандальна ексвикладачка з Києва після втечі поскаржилася на цькування в РФ

"Не приїжджайте в Росію": скандальна ексвикладачка з Києва після втечі поскаржилася на цькування в РФ

Більченко не беруть на роботу за спеціальністю та забороняють займатися творчою діяльністю. Хто саме це забороняє, прихильниця "русского мира" не уточнила.

Скандальна ексвикладачка Київського педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка називала Україну "лімфовузлом у тілі Америки" і виїхала до РФ, поскаржилася на цькування від росіян.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Більченко нарікає, що не витримає "другої хвилі цькування". Її не беруть на роботу за спеціальністю та забороняють займатися творчою діяльністю. Хто саме це забороняє, прихильниця "русского мира" не уточнила.

"Я не можу їм сказати, що мене не тільки викладати не беруть, мені забороняють дихати. Наказуємо нагадувати, що я була доктором наук. Що я взагалі-то — професорка, учена", — говорить ексвикладачка.

Крім того, її почали залякувати. Більченко скаржиться, що їй заборонили "робити все" — виступати зі своїми лекціями та віршами, писати, говорити.

"Вихід: голодна смерть чи працювати на грубій фізичній роботі", — розмірковує любителька "русского мира".

Більченко зазначає, що повернутися в Україну їй нікуди, адже свій будинок вона продала.

"Вдома близька людина вважає, що все вирішить бан моїх гонителів. Він не бачив, як у Росії зривали мені всі виступи, він не розуміє, яке це: ховатися постійно, втративши призначення вчителя і поета. Я ніколи не бачила стільки нищівної людської ненависті, мені це чуже, я можу у відповідь тільки померти, мабуть, вони хочуть, щоб я сказала: "Українці, не кайтеся і не повертайтеся". Росія не прощає своїх дітей". А я не можу цього сказати... Ти маєш спокутувати смертю все: і помилки, і гріхи, і подвиги. Так жити просто не можна. Не приїжджайте сюди, так...", — пише ексвикладачка.

Нагадаємо, що скандал із Євгенією Більченко, яка була викладачем Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова, виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні державною мовою. Більченко назвала його "маразмом", а Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії".

Незабаром її звільнили з роботи.