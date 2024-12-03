"Слідчий не прийняв заяву": навколо резонансної ДТП в Дніпрі розпалюється новий скандал

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка однієї з автівок.
Старший слідчий, який веде справу смертельної аварії в Дніпрі не прийняв заяву батьків загиблої 10-річної дівчинки.
Про це стало відомо з соціальних мереж.
У дописі зазначається, що після двох годин очікування, слідчий нібито без пояснення зачинив кабінет і просто пішов.
"До вас потрібно знаходити з грошима відразу, а інакше уваги не варті?? Чи ви не вирішили кого обрати винним? Бо спочатку один за кермом, потім інший. То камери не працюють, а після розголосу ви берете відео. Як це працює?", – йдеться в повідомленні.
В мережі додали, що очікують офіційних коментарів від правоохоронців.
Раніше ОГП повідомив про підозру 19-річному, нібито, водію BMW, який влаштував ДТП.
Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зробив різку заяву про смертельну ДТП у Дніпрі.
Читайте також: