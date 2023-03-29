Не пробачили "зраду": УПЦ МП вирішила покарати архімандрита Лаври, який першим перейшов до ПЦУ

Очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія (Лотиша), який сьогодні перший з монахів Києво-Печерської лаври перейшов до ПЦУ.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У Московському патріархаті Авраамія звинуватили в "ухиленні у розкол" та "грубому порушення присяги священнослужителя", тому "заборонили у священнослужінні" (заборона звершувати богослужіння. – Ред.)

"За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", – йдеться в повідомленні.

Що означає таке рішення

Зазначимо, що "заборона у священнослужінні" – стандартне "покарання", яке Московський патріархат застосовує до своїх кліриків, що вирішили перейти до Православної церкви України. За словами прелставників ПЦУ, такі рішення не мають канонічної сили. Всі священнослужителі, яких "покарала" УПЦ МП, продовжують звершувати своє служіння, але вже у складі ПЦУ.

Українська журналістка Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі зауважила, що УПЦ МП не ухвалювала ніякі рішення щодо покарання своїх священнослужителів-колаборантів, які співрацювали і благословляли російських загарбників, а після деокупації втекли до РФ.

"Зрадників-колаборантів-посібників ворога вони не забороняли (у священнослужінні. – Ред.). Тих, кого засудили і вже обміняли – не забороняли. Втікачів "на болота" (одним тільки митрополитів втекло три штуки) – не забороняли. Керівників Кримських парафій, Ровеньківськоі та Роменськоі епархіі, які перейшли під омофор РПЦ – не забороняли. Ч*ртів, що в Кремлі сиділи – не забороняли. А тут –хутко/швидко", – наголосила Кошкіна.

Нагадаємо, що сьогодні перший з монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, архімандрит Авраамій (Лотиш), перейшов до ПЦУ. Митрополит Епіфаній доручив йому виконувати обов’язки намісника Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

Хоча до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі, сьогодні віряни МП знову зібралися у лаврі. Група прихильників Московського патріархату навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Один із монахів УПЦ МП заявив журналістам, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти". Інший, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці".

Читайте також:

В храмі Івано-Франківська відбулось протистояння УПЦ МП та ПЦУ