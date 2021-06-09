Не пропустив вантажівку: подробиці загибелі "свободівця", його дружини і 6-річної доньки (фото, відео)

Родина їхала в автомобілі Audi Q7, який зіткнувся з вантажівкою Volvoю

Поблизу с. Цукури Каховського району Херсонської області у вівторок, 8 червня, у ДТП загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною та молодшою дитиною. Ще одна 16-річна донька політика в тяжкому стані. ДТП сталась через те, що легковий автомобіль, у якому їхала родина, не пропустив вантажівку.

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Про це повідомили в Нацполіції Херсонської області.

За даними поліції, родина їхала в автомобілі Audi Q7, який зіткнувся з вантажівкою Volvo. ДТП сталась орієнтовно о 18:00.

"На місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення", - повідомив заступник начальника поліції Херсонської області Микола Вербицький.

На місці ДТП загинув водій, його дружина та 6-річна дівчинка. 16-річна донька загиблих у тяжкому стані. Вона у лікарні м. Нова Каховка.

Поліція відкрила провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Правоохоронці розшукують свідків аварії.

Нагадаємо, в Херсонській області жінку визнали винною в аварії, в якій загинули її чоловік і діти.

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