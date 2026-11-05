Не прослужив і тижня: мобілізований псевдоактивіст Стахів утік у СЗЧ

Остап Стахів

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Скандальний львівський блогер і провокатор Остап Стахів, якого мобілізували у Львові 31 жовтня, пішов у СЗЧ.

Стахів записав та опублікував у Мережі відео, де розповів, що втік. Відео Остапа Стахіва 5 листопада поширив його соратник Жан Новосельцев, який заявив, що Стахів уже покинув місце проходження БЗВП та добирається до Львова.

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«Я — в центральній Україні, рухаюся у сторону Львова… Я був викрадений… Я втік від викрадачів, я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхню ВЛК, їхні дії. Жодні. Це все беззаконня. Я доведу це в судовому порядку», — сказав Остап Стахів на відео.

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Псевдоактивіст стверджує, що не бачив жодного документа про свою мобілізацію, а дії ТЦК назвав «замовними» через свою позицію.

«Наді мною хотіли зробити розправу. Це був „заказон“ за мою журналістську діяльність», — вважає Стахів.

Що розповіли у бриигаді, куди направили Стахіва

У коментарі «Суспільному» рекрутер відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ Олександр Молодий підтвердив цю інформацію.

За його словами, те, що блогера немає на території навчального центру.

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«Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають», — каже рекрутер.

Нагадаємо, 31 жовтня, скандального львівського блогера та псевдоактивіста Остапа Стахіва, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, доставили до одного з районних ТЦК Львова.

Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до однієї з військових частин ЗСУ.

Хто такий Остав Стахів

Нагадаємо, що 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Проте згодом він вийшов з СІЗО під заставу.

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Остап Стахів позиціонує себе як «громадський діяч», проте став відомим через скандальні провокації та поширення фейків.

У 2020–2021 роках він очолив рух проти вакцинації та карантинних заходів під час пандемії ковіду.

Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і закликає чинити спротив діям ТЦК.

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