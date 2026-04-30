Не просто список імен: 5 поширених помилок у церковних записках, які заважають молитві

Реклама

Сьогодні багато українців відвідують церкву лише побіжно, обмежуючись швидким встановленням свічок та поданням списків імен. Однак духовенство наголошує, що церковна записка є не формальним переліком, а особливим духовним документом, оформлення якого має відповідати церковним канонам та вимагає від людини щирої зосередженості.

Священник Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Голуб зі Львова розповів у Facebook, як правильно подавати записки «за здоров’я».

Священник нагадав всім українцям, що церковна записка це не просто папірець з іменами. Це духовний інструмент, яким українці користуються найчастіше під час відвідування церкви.

Реклама

За його словами, у православній традиції існують два основні види таких записок — «за здоров’я» та «за упокій».

Що стосується молитви «за здоров’я», то варто пам’ятати, що у християнському розумінні це поняття значно ширше за фізичний стан людини. Воно охоплює духовний спокій і спасіння душі, гармонію у внутрішньому світі, а також успіх у добрих справах і загальний життєвий добробут. Водночас йдеться і про захист від спокус, переживань та внутрішніх конфліктів, які можуть впливати на людину не менше, ніж тілесні недуги.

Коли ми подаємо записку з цим заголовком, важливо розуміти, що це не просто дотримання традиції, а реальний прояв турботи про близьких і навіть про тих, із ким складні стосунки. Уважність до деталей і щирість наміру роблять таку молитву більш усвідомленою та значущою для кожного вірянина.

Священник нагадав, що у Святому Письмі сказано: «Моліться один за одного» — саме на цьому принципі і тримається церковна спільнота.

Реклама

Як правильно писати записку

Голуб радить дотримуватися чіткої послідовності при написанні імен, бо це не формальність, а частина церковного порядку. Він нагадує, що нерідко через помилки вірян священникам доводиться під час служби буквально «розшифровувати» написане, що відволікає від таїнства.

Послідовність імен у записці

Духовний наставник: першим завжди вписують ім’я вашого священника або отця, який опікується парафією. Батьки: якщо вони живі, їхні імена йдуть наступними. Власне ім’я та родина: далі вказуємо дітей, чоловіка/дружину та близьких родичів. Друзі та благодійники: ті, хто допомагав вам у житті. Вороги та недоброзичливці: це найскладніший, але найважливіший пункт.

«Молитва за ворогів має особливу силу. Коли ви щиро вписуєте в записку ім’я людини, з якою у вас конфлікт, ви відкриваєте шлях до примирення, який неможливо знайти звичайними розмовами», — наголошує священник.

Так, у церковній практиці відомі випадки, коли після таких згадок у записках конфлікти вдавалося подолати, а стосунки — налагодити.

Реклама

Поширені помилки

Найчастіше проблеми виникають через неправильне або нечітке написання імен, використання скорочень чи мирських форм імен замість церковних, відсутність логічної структури в записці. Усе це може ускладнити поминання під час служби.

Щоб поминання пройшло належним чином, варто звернути увагу і на технічні деталі:

Тільки церковна форма: пишіть не «Світлана», а «Фотинія», не «Дмитро», а «Димитрій». Використовуйте імена, дані при хрещенні. Родовий відмінок: імена мають відповідати на питання «кого?» (за здоров’я кого? — Олександра, Марії, Анни). Чіткий почерк: пишіть друкованими літерами. У напівтемряві вівтаря священнику має бути легко прочитати кожне слово. Жодних прізвищ: у записках вказуються лише імена.

Які уточнення можна робити

Для уточнення стану людини можна додавати короткі позначки перед іменами:

«болящого» — для тих, хто хворіє;

«воїна» — для тих, хто захищає країну;

«подорожуючого» — для тих, хто в дорозі;

«немовляти» — для дітей до 7 років.

Сила спільної молитви

Священник наголосив також, що спільна молитва («соборна») під час літургії має набагато більшу вагу, ніж індивідуальна домашня молитва.

Реклама

Так, подаючи правильно оформлену записку, людина стає частиною великої церковної родини, де «двоє або троє зібрані в ім’я Господнє», а правильно написана записка — це особистий прояв любові до ближнього та відповідальне ставлення до своєї віри.

