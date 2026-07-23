Що пишуть західні медіа про нового головкома

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Новий головнокомандувач ЗСУ прагне вести сучаснішу війну — пишуть західні ЗМІ. Вони переконані, що Михайло Драпатий пропонує інновації та критикує радянські підходи, порівнюють його з легендарними британськими воєначальниками та пишуть, що Драпатий обіймає цю посаду з великою шаною і статусом в українському суспільстві.

Про це пише The Economist.

Що пишуть західні медіа про Михайла Драпатого

Українці сподіваються, що призначення нового головнокомандувача ЗСУ пришвидшить модернізацію війська. Попри високу адаптивність та інноваційність після початку повномасштабної війни, ЗСУ досі остаточно не позбулися «приголомшливої жорстокості радянських командних структур», пишуть журналісти The Economist.

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43-річний генерал Драпатий здобув популярність ще 2014 року, коли був молодим майором, який обороняв Маріуполь від російських загарбників. Очолюючи колону з чотирьох бронемашин, він прорвав барикади бойовиків у місті. Пізніше того ж року його батальйон під час рейду вздовж кордону потрапив під обстріли з території РФ та опинився в оточенні. Коли сусідній батальйон здався, Драпатий вивів з оточення близько 260 бійців.

Репутація генерала базується не лише на відвазі, а й на турботі про особовий склад. Наприкінці 2024 року його призначили командувачем Сухопутних військ. Перші рішення Драпатого на цій посаді були спрямовані на покращення умов для бійців, реформу рекрутингу, впровадження технологій для зменшення втрат та передачу більшої ініціативи підлеглим за західним зразком.

Після того, як його підлеглі організували шикування військових, по якому прилетіла російська ракета і загинули щонайменше 12 бійців, Драпатий узяв провину на себе та пішов у відставку.

Експерт Роб Лі називає Драпатого критиком радянського стилю мислення та мікроменеджменту.

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Підходи Драпатого роками контрастували з методами Сирського, якого Володимир Зеленський відправив у відставку на тлі гучних протестів українців. Сирського критикували за жорстку оборону Бахмута у 2023 році, великі втрати у штурмових полках, «Скелю» та смерті в навчальних центрах.

Попри все, як пишуть західні медіа, Сирський підтримував масове впровадження дронів та удари по Криму й НПЗ у РФ, проте наполягав і на важливості традиційного озброєння — танків та артилерії.

Він також відзначився успішною обороною Києва у 2022 році та наступом у Курській області у 2024-му. Водночас Сирському закидали мікроменеджмент, помилки у розподілі ресурсів і конфлікт із міністром оборони Михайлом Федоровим.

Після спроби реформувати слабкі підрозділи та подальшого розколу з Сирським, 15 липня Зеленський звільнив Михайла Федорова. Це рішення викликало хвилю протестів із вимогами відставки Сирського та повернення Федорова. Серед мітингувальників були, зокрема, військові та поранені ветерани.

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Кадрові перестановки завдали удару по авторитету президента України, а перед новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим постали виклики, які не мають простих рішень.

Михайло Драпатий: останні новини

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі «Ми — Україна» пояснив, що кадрові зміни у військовому керівництві покликані посилити взаємодію між усіма оборонними структурами.

За його словами, президентові потрібна максимальна синергія, швидкість ухвалення рішень та відсутність внутрішніх конфліктів між інституціями.

Він наголосив, що злагоджена робота військово-політичного керівництва є запорукою ефективного виконання завдань на фронті. Така модель взаємодії має дозволити Україні нарощувати тиск і посилювати удари по Росії, примушуючи Кремль до припинення активної фази війни.

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