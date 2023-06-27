Не проти "Чарівної палички": Ігнат жартома відреагував на заклики США передати Україні "Залізний купол"

Ігнат сумнівається, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.
Сенатори США від обох партій закликали надати Україні одну із батарей системи протиракетної оборони (ПРО) Ізраїлю "Залізний купол". У Повітряних силах жартома відреагували і запропонували взяти у США іншу, новітню систему ПРО "Праща Давида", відому також як "Чарівна паличка".
Про це сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для LIGA.net.
Як він пояснив, "Залізний купол" є однією цільною системою і якщо передавати її Україні, то необхідно всю одразу. Одна батерея не може функіонувати самостійно.
Відповідаючи на запитання, чи буде ця система ПРО ефективною в Україні, якщо припустити можливість, що США передадуть цілу систему, Ігнат ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що "все складно". Оскільки він сумніваються, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.
Нагадаємо, нещодавно сенатори Сполучених Штатів Америки Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет у справах збройних сил сприяти передаванню ізраїльскої системи "Залізний купол". У листі вони посилалися на заяву командувача космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенанта Деніела Карблера. Він заявив, що у них зараз є дві батареї Iron Dome (Залізний купол). Одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга - завершує впровадження нового обладнання.
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