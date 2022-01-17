Не пройшли повз: у Дніпрі діти встановили назад повалені вітром новорічні декорації (відео)

Не пройшли повз: у Дніпрі діти встановили назад повалені вітром новорічні декорації (відео)

Хлопці побачили наслідки шаленого вітну і вирішили їх усунути самостійно.

У Дніпрі шалений вітер днями повалив елементи новорічного містечка на площі Шевченка. Це побачили діти і вирішили повернути декорації на місце.

Відео виклали в мережі.

На кадрах видно, як сильний вітер у Дніпрі завалив ялинки в ялинковому містечку. Це побачили діти, які проходили повз. Вони зайшли на територію містечка і поставили на місце декорації, які упали.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області під час новорічних свят фіксували кілька актів вандалізму - містяни здебільшого руйнували декорації та прикраси ялинкових містечок. Один із місцевих жителів "відзначився" недолугою витівкою - він сходив у туалет на лід посеред міської ковзанки.

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