"Не пухнастий зайчик": як у Мережі відреагували на призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Генерал-майор Михайло Драпатий / © Фото з відкритих джерел

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Президент України Володимир Зеленський призначив бойового генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Це довгоочікуване рішення стало відповіддю на суспільний запит щодо оновлення стратегії ведення війни та необхідності виправлення попередніх помилок на фронті.

ТСН.ua зібрав реакції на призначення нового головнокомандувача ЗСУ, які з’явилися у Мережі.

Візія перемоги та роботизація фронту

Ексміністр оборони Михайло Федоров одним із перших відреагував на кадрові зміни, назвавши це ковтком свіжого повітря та голосом змін, який нарешті почули.

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«Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдавання асиметричних ударів і виснаження російської економіки», — написав він.

Водночас Федоров додав, що вже зателефонував Олександру Сирському, щоб особисто подякувати йому за захист Київщини та Харківську операцію, але наголосив, що зараз державі потрібно рухатися ще швидше.

Справжня перемога та мудре рішення

Відомий український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко емоційно сприйняв новину про зміну військового керівництва, назвавши нового головкома дуже достойним офіцером.

«Дякую усім, хто говорив і вимагав. Дякую кожному, хто не боявся. Дякую президентові за мудре рішення», — зазначив він.

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Позитивну оцінку кадровим ротаціям також дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Гарне рішення президента Володимира Зеленського. Чудовий офіцер, лідер. Маю честь знати і бажаю успіху та перемог», — прокоментував керівник він.

Директорка одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова зізналася, що до останнього не вірила в ці зміни.

«Бажаю витримки, наснаги, терпіння і сил все ж змінити цю систему, не втратити себе та зберегти максимально людей і нашу країну. З повагою та вдячністю справжньому воїнові, гідній людині та генералові з великою (обережною дуже) надією на позитивні зміни у війську», — додала вона.

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Схвальні відгуки масово лунають і безпосередньо від бійців, які охрестили цю ротацію найкращим вибором сьогодення.

«Святкуйте, народе! Для нашого війська це велике свято. Ми зробили це разом. Ми віримо в тебе! Не підведи нас, Друже», — заявив військовий 24-ї ОШБр «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

На офіційному Telegram-каналі ЗСУ також охрестили цю ротацію найкращим з усіх можливих варіантів на сьогоднішній день.

«Драпатий — це найкращий вибір з тих, що може бути зараз. Зміни будуть. І це справді ПЕРЕМОГА. Вітаю всіх українців», — підсумували на каналі.

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Кінець «ери Сирського» та надії на збереження життів

Український військовий Сергій Гнезділов із 56-ї окремої мотопіхотної бригади пригадав свої непрості взаємини з попереднім головкомом та висловив надію на нові підходи.

«Сподіваюся, Драпатий врахує помилки попередника. Вірю, що у війську будуть приорітетними інші підходи: фаховість, людиноцентризм, збереження особового складу і завдавання максимальної шкоди ворогові, а не неспівмірне по втратах відстоювання клаптиків землі», — поділився очікуваннями боєць.

Ще один військовий, Олександр Карпюк (Серж Марко), підтримав кадрове рішення президента, наголосивши на високих людських якостях Михайла Драпатого.

«Це дуже гарне рішення. Драпатий є людиною, яка відома в офіцерських колах за людяність і професіоналізм та яка, як я вважаю, зможе реалізувати потенціал ЗСУ на сучасному полі бою», — підкреслив він.

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Своїми думками щодо звільнення Олександра Сирського також поділився військовослужбовець Сергій Марченко, який назвав попереднє командування непопулярним і скандальним через невиправдані людські втрати.

«Драпатий теж не пухнастий зайчик. Це суворий командир, який знає, як добиватися результатів від особового складу. Але є одна суттєва відмінність. Драпатий починає питати передусім із себе. І, на відміну від попередника, не тримається за посади», — резюмував Марченко.

Журналіст, командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов висловив свою думку щодо відставки Сирського. Він вважає, що його звільнили, аби не повертати Федорова на посаду міністра оборони.

«Очевидно, що публічна боротьба — це підготовка до голосування за посаду міністра у Раді у серпні. І тут або Федоров зуміє надихнути та розширити рух підтримки у громадянському суспільстві та в армії, або новий кандидат Євген Хмара — авторитетний у середовищі безпілотних військ офіцер, зуміє створити свою власну політичну популярність, яка дозволить зібрати на його користь необхідні голоси», — написав Бутусов у Мережі.

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«Головне, щоб політичний процес не зупиняв зміни та вирішення ключових проблем армії. Щоб у нас піднімались та вирішувались такі гасла як „Костянтинівка“, „Слов’янськ“, „Краматорськ“, „Дружківка“, „Добропілля“, „Куп’янськ“, „Лиман“, „Вовчанськ“, „Суми“. Бо якщо ми, маючи зараз усі можливості та ресурси, втратимо ключові історичні міста Донбасу — цей тягар буде лежати на совісті кожного, хто не зробив усе необхідне для порятунку української землі», — акцентував військовслужбовець.

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