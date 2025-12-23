Не пускала дітей у шортах: стало відомо, що наразі зі скандальною директоркою ліцею

Директорка столичного ліцею №109 Віталія Полякова

Директорка столичного ліцею №109 Віталія Полякова, яка опинилася в центрі медійного скандалу через недопуск учнів до занять, залишила посаду за власним бажанням.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик у коментарі для «УП. Життя», посилаючись на офіційну відповідь Департаменту освіти і науки КМДА.

Деталі звільнення та розслідування

Згідно з документами, Полякова подала заяву на звільнення 16 грудня. Цьому передував тривалий період службового розслідування, який розпочали після інциденту на початку навчального року.

Надія Лещик зазначила, що процес з’ясування обставин затягнувся, оскільки після розголосу керівниця закладу систематично перебувала на лікарняних або у відпустках. Така ситуація змусила омбудсменку звернутися до Пенсійного фонду та Національної служби здоров’я України (НСЗУ), аби перевірити правомірності видачі медичних листів. За словами Лещик, ініціювати таку перевірку мав безпосередній роботодавець — Управління освіти Печерської РДА.

З чого розпочався конфлікт

Нагадаємо, резонансна подія відбулася на початку вересня 2025 року. Тоді батьки ліцеїстів оприлюднили відеозаписи, на яких Віталія Полякова особисто перекривала вхід до навчального закладу дітям у шортах. Директорка вважала такий вигляд «неналежним» і наполягала, щоб школярі поверталися додому переодягатися, перш ніж їх допустять до уроків.

Дії адміністрації викликали хвилю критики з боку правозахисників та батьківської спільноти, оскільки чинне законодавство України не передбачає недопуску до занять через порушення неіснуючого «шкільного дрес-коду».

Наразі ліцей №109 очікує на призначення нового керівника.

Раніше повідомлялося, директорка закладу пояснила своє рішення міркуваннями безпеки. Вона наголосила, що її вимога не пов’язана виключно з дрес-кодом. Головна причина — захист дітей під час повітряних тривог та можливих обстрілів. За її словами, відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.