«Мільйон доларів за штуку і 1,5 року до першої ракети: WSJ та експерти про виробництво ракет Patriot

Чому створення ракет Patriot триватиме роками / © defence-ua.com

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У разі успішного налагодження виробництва ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні, перша готова одиниця зможе зійти з конвеєра щонайменше через рік-півтора — не раніше. Швидші терміни є малореальними через надвисоку технологічність процесу.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

«Швидше — це малореально, тому що виробництво дуже високотехнологічне», — пояснив він.

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Експерт зазначив, що наразі залишається невідомим, на який саме тип ракет Україна отримає ліцензію від США, оскільки вони мають принципові конструктивні відмінності.

«Ракети існують двох поколінь: PАС 2, PАС 3. Вони відрізняються принциповою відмінністю. PАС 2 на борту немає радара і ціль треба підсвічувати радаром. Тобто радар стоїть на землі, і він світить цю ціль, від цілі відбиваються електромагнітні хвилі, і ці хвилі сприймає ракета, і вона летить саме на ці відбиті хвилі від цієї цілі, конкретно цієї», — сказав він.

Ракети покоління PАС-3 працюють за іншим принципом. Їм радар можна увімкнути на короткий період часу, щоб побачити ціль, або ж він може працювати в режимі стелс.

Технологічні виклики та залежність від Китаю

Павло Нарожний виділив дві ключові проблеми, з якими доведеться зіткнутися під час організації виробничого процесу. Перша — це потреба в рідкоземельних металах. Основні поклади цих ресурсів контролює Китай, тому Україні доведеться шукати шляхи для стабільних поставок через наявні торговельні та дипломатичні канали.

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Друга суттєва перешкода — тривалі бюрократичні та технологічні процедури. Зокрема, сертифікація ракетного палива та перевірка темпів його виробництва можуть тривати до одного року.

Питання безпеки: де раціональніше будувати завод

Окрему увагу аналітик звернув на фактор безпеки. Будівництво такого високотехнологічного об’єкта безпосередньо на території України в умовах повномасштабної війни є надзвичайно ризикованим кроком. Якщо російська розвідка дізнається координати підприємства, воно стане першочерговою ціллю для масованих ударів усім наявним озброєнням ворога.

«Його треба буде десь у союзників якось розміщувати: Польща, Данія, Франція, ще десь», — припустив Нарожний.

Експерт нагадав, що собівартість однієї такої ракети складе від мільйона доларів і більше.

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«І після того, як завод буде повністю побудований, якщо в нього буде налагоджене все виробництво, з того моменту, як умовно приїде президент, переріже стрічечку, до того моменту, як перша ракета вийде з конвеєра, — дуже оптимістично — потрібен рік», — підсумував Павло Нарожний.

Думка західних ЗМІ

Про те, що потрібні роки, щоб ракета Patriot доставлялася з заводу на передову, пише і The Wall Street Journal.

У виданні зауважують, що війна з Іраном виснажує арсенали ракет Patriot, які вже й так розтягнулися через військові дії США протягом останніх двох років та триваючі бойові дії в Україні, яка зазнала понад чотири роки російських атак. Замовлення на ракети-перехоплювачі від союзників США також знаходяться на рекордно високому рівні.

Згідно з аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень, вашингтонської дослідницької групи з питань політики, поповнення арсеналів ракет Patriot до рівня, що передував війні з Іраном, займе щонайменше три роки.

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WSJ наголошує, що виробництво передових ракетних систем, таких як PAC-3, займає роки. Збільшення темпів виробництва ще більше збільшує час у процесі.

Наприклад, будівництво та оснащення розширення заводу з виробництва деталей ракет Boeing зайняло понад два роки. Заплановане розширення заводу з виробництва ракетних двигунів L3Harris поблизу складального заводу Lockheed відкриється лише через рік.

Більше замовлень означає наймання більшої кількості персоналу. За даними Lockheed, набір та навчання кандидатів на критично важливі посади на заводі може зайняти приблизно шість місяців. Зазвичай, кандидати на такі посали повинні пройти перевірку у спецслужб.

Крім того, кожен постачальник починає виготовляти призначену йому деталь. Компанії, які не мають необхідних сировинних інгредієнтів на складі, повинні чекати на надходження матеріалів, перш ніж розпочати виробництво.

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Нагадаємо, що сьогодні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет до Patriot.

У Міноборони оцінили, чи зможе Україна виготовляти ракети для Patriot.

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