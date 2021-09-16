Не реагувала на звертання і дотики: стали відомі подробиці смерті школярки після уроку фізкультури в Полтаві

Не реагувала на звертання і дотики: стали відомі подробиці смерті школярки після уроку фізкультури в Полтаві

Дівчинка перебувала в основній групі для занять з фізкультури

У Полтаві у школі у 10-річної дівчинки сталася клінічна смерть. Вона раптом знепритомніла і перестала подавати ознаки життя, а реанімаційні заходи, проведені вчителями та медиками, не принесли результату.

Про це розповідає "Суспільне".

Подія сталася учора, 15 вересня, у ліцеї №33 Полтави. Як розповіла директорка навчального закладу Наталя Кікоть, дівчинці стало зле під час уроку фізкультури. До цього моменту на здоров’я вона не скаржилася і займалася в основній групі.

Раптово знепритомніла і не реагувала на подразники

У ліцеї №33 у Полтаві близько 16 години вечора учора, 15 вересня, у учнів 5-В класу був урок фізкультури - діти відпрацьовували вправи з теми "футбол". Під час заняття 10-річна школярка знепритомніла.

"Візуальний огляд нічого не дав. Дитина не реагувала на звертання і на дотики. Одразу викликали медика, повідомили класну керівничку, паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу", - розповідає вчитель фізкультури ліцею № 33 Валерій Білоха.

Саме вчитель першим надавав дівчинці допомогу до приїзду швидкої. Потім її транспортували до дитячої обласної лікарні, де протягом години її намагалися повернути до життя медики.

"15 вересня швидкою допомогою до нашого приймального відділення привезли дівчинку 10-років у стадії клінічної смерті. Дівчинкою займалися наші лікарі-реаніматологи. Усе можливе робили для того, щоб повернути її до життя. Але, на жаль, зафіксували біологічну смерть", - розповіла виконувачка обов’язків медичного директора дитячої міської клінічної лікарні Олена Ананевич.

На здоров'я не скаржилася

Вчителі розповідають, що скарг на самопочуття від школярки ні у той день, ні у попередні не було. Дівчинка перебувала в основній групі для занять з фізкультури. Відповідну довідку до школи надавали її батьки.

"На спецгрупі вона не перебувала. У неї основна група. У мене оригінал цієї довідки, слідчі його бачили, перевіряли. І попередні роки – 3 та 4 класи, також довідки про те, що основна група з фізкультури. У довідці вказано, що вони 31 серпня проходили там щось у ендокринолога, але таких, щоб скарг серйозних у неї не було", - говорить директорка ліцею №33 Наталія Кікоть.

Правоохоронці розслідують цю кримінальну справу за частиною першою статті "Умисне вбивство".

"Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування. Тіло направлено до бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті", - прокоментував речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що у Полтаві дитину госпіталізували просто з шкільного уроку до лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалось.

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