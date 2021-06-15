Не реформи: Кулеба назвав головну перешкоду на шляху до ПДЧ в НАТО для України

За його словами, в Україні запровадили "достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством".

Головною перепоною для надання Україні Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ) є небажання деяких країн надсилати відповідний сигнал Російській Федерації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Тому ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал РФ", - висловився міністр МЗС.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, стратегія полягає у тому, щоб "працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".

Кулеба зауважив, що процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства в НАТО "може тривати роки".

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Тим часом президент США Джо Байден заявив, що війна на Донбасі не є перешкодою для вступу України до НАТО. "Це залежить від того, чи відповідає Україна критеріям. Справа в тому, що вони ще повинні очиститися від корупції, а також в тому, що вони повинні виконати інші критерії, щоб отримати ПДЧ", — пояснив американський лідер.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

У НАТО, зі свого боку, оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

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Війна на Донбасі не є перешкодою: Байден назвав умови вступу України до НАТО

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