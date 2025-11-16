Не рік і не два: Берлінська озвучила маловтішний прогноз щодо тривалості війни в Україні

Берлінська

Війна Росії проти України може тривати ще 10-12 років. Якщо ми протримаємося, то Росія таки посиплеться.

Про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

За словами Берлінської, 2026 року все більше людей будуть вимушені мати при собі детектори дронів, особливо здійснюючи переміщення. Передовсім йдеться про логістику — водії з великими вантажами, водії громадського транспорту.

«При чому абсолютно не обов’язково військові вантажі чи перевезення військових», — наголошує вона.

Берлінська констатує: ворог продовжуватиме суцільний терор автономними дронами. Росіянам абсолютно байдуже, чи це військовий, чи цивільний. Їхнє головне завдання — зламати всіх.

Натомість завдання України полягає в тому, щоб дієво протриматись до моменту, коли Росія посиплеться.

«Так, війна в різних доменах і фазах інтенсивності може тривати ще 10-12 років», — говорить експертка.

Це війна на виснаження, і результат визначить те, хто здасть першим.

Якщо українці протримаються, акцентувала керівниця Victory Drones, то раніше чи пізніше Росія таки посиплеться.

«Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі», — зазначає Берлінська.

Саме тому важлива технологічна мілітаризація суспільства — повна підготовка до тотального спротиву. За словами Берлінської, тоді ми побачимо, як Росія падає.

Раніше Берлінська пояснила, на що слід робити ставку війні через втрати піхоти. Це — НРК (наземні роботизовані комплекси).

«Треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає. Вибудовувати взводи НРК в обороні, з турелями та детекторами дронів, з камерами та мікрофонами. Щоб знищувати дрони, живу силу, бачити і чути що відбувається навколо. НРК-логісти які будуть під’їжджати, щоб зарядити чи поміняти батареї, БК для НРК-піхотинців etc», — зазначила вона.