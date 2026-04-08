«Не робіть язичництва»: відомий священник-блогер розповів, що насправді має бути у великодньому кошику

Тільки 4 продукти: Що обов'язково треба святити на Пасху за порадою отця Філюка

Напередодні Великодня віряни готують святкові кошики для освячення. Відомий священник та блогер з Тернопільщини Олексій Філюк роз’яснив, що саме має бути в кошику, а які речі приносити до храму категорично не варто.

Про це Філюк розповів у своїх соцмережах.

За словами священника, сенс великоднього кошика полягає в благословенні їжі, від якої люди утримувалися протягом 40 днів Великого посту.

«Рекомендується класти те, від чого ми утримувалися. Якщо не їли ковбаси — можна покласти, щоб після церкви прийти і розговітися. Люди, які утримувалися від споживання їжі тваринного походження, беруть кошик, і після служби Божої приходять додому і розговіються, їдять те, від чого утримувалися», — пояснює Олексій Філюк.

Що можна класти у великодній кошик: чотири обов’язкові елементи

Філюк нагадав, що Церква у Великдень передбачає читання молитов на благословення конкретних видів продуктів. Їх усього чотири.

«Значить, що благословляється класти у великодній кошик? Пасочка. Наша Пасха — Ісус Христос, але є хлібна булочка. Далі яйця, м’ясна продукція, сир і масло. І все», — розповів священник.

Кинжали та амулети: чого не має бути в кошику

Священник застерігає вірян від «язичницьких» звичок класти до кошика сторонні предмети, які не мають стосунку до свята.

«Звичайно, є так, що люди собі в кошик кладуть, що хочуть. Якісь кинжали кладуть, гроші, амулети. Читається молитва на благословеннях хліба, яєць, м’яса і молочної продукції. Чотири. А на кинджали не читається молитва, тому не несіть такого до церкви і не робіть якогось язичества», — закликав пан-отець.

Головне — не кошик, а віра

Олексій Філюк наголосив, що саме по собі освячення продуктів не змінить життя, якщо людина згадує про Бога лише раз на рік.

«Якщо живете без Бога цілий рік, то великодній кошик вам мало що змінить. Наближаймося до Бога через Його слово та заповіді», — підсумував отець Олексій, побажавши всім мирного Великодня.

Раніше ми писали, коли пекти паску та як правильно це робити.