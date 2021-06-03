"Не роздмухуватимемо хайп": у ПЦУ розповіли, як відреагують на заяву Дедюхіна про аборти

За словами речника ПЦУ, священнику Олександрові Дедюхіну багато разів давалися настанови, що треба бути стриманим у Мережі.

Речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря прокоментував скандальне висловлювання священника-депутата Олександра Дедюхіна про аборти, яке обурило Мережу.

Про це архієпископ Євстратій розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

За словами речника ПЦУ, це не вперше Олександр Дедюхін некоректно висловлюється у соцмережах.

Також читайте У предстоятеля ПЦУ з’явилася нова робоча резиденція

"Йому багато разів давалися настанови, що треба бути стриманим у Мережі. Владика Федір (керівничий Полтавською єпархією ПЦУ — Ред.) неодноразово говорив з отцем Олександром про це. Проте він на них не реагує і сприймання це як "посягання на свій медійний талант", — зазначив ієрарх.

Архієпископ Євстратій запевнив, що реакція церкви обов’язково буде.

"Але ця реакція не повинна бути у роздмухуванні хайпу навколо особи і цієї заяви", — зазначив він.

Також речник ПЦУ підтвердив, що церква дійсно засуджує аборти і не може змінити свою позицію.

"Дитина, яка зачинається — це абсолютно нове людське життя. І Конституція гарантує право на життя. У який момент плід стає людиною? Чому жінка, яка своє новонароджене дитя викидає у сміттєвий бак, має кримінальну відповідальність, а жінка, яка це зробила на кілька місяців раніше, стверджує, що "моє тіло, моє діло", — сказав архієпископ Євстратій.

Ієрарх наголосив, що відповідальність за новонароджену дитину лежить і на чоловікові, а "про це в Україні взагалі мало хто говорить".

На завершення архієпископ Євстратій закликав все духовенство бути стриманими у соцмережах і обмірковувати все, перш, ніж публікувати.

"На останньому засіданні Синоду минулого тижня було дане протокольне доручення Інституту церкви і суспільства підготувати проєкт документу, який регламентував би поведінку священнослужителів у суспільній сфері, зокрема і у соціальних мережах. Наразі це регламентує почуття пастирської відповідальності, совісті, культури та етикету, але, на жаль, комусь цього недостатньо", — підсумував речник ПЦУ.

Нагадаємо, що священник ПЦУ, блогер та депутат Полтавської міської ради від "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін обурив Мережу своїм висловлюванням про аборти.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання