Не розкаялись у скоєному: на Житомирщині покарали батьків, які вбили та спалили тіло 5-річної доньки

Батьки на суді перекладали вину одне на одного.

У Житомирській області до 15 та 7 років позбавлення волі засудили батьків, які вбили та спалили тіло своєї 5-річної доньки.

Про це йдеться у повідомленні Житомирської обласної прокуратури.

Суд визнав батьків винними в умисному вбивстві малолітньої та залишенні її у небезпеці (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 135 КК України).

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, жінку - до 7 років.

Слідство встановило, що батько 5-річної дівчинки в серпні 2018 року, будучи нетверезим, побив дитину. Через це дівчинка заховалась під ліжко. Мати дитини підійшла до неї лише через кілька годин після побиття, проте вона не викликала медиків, а вклала доньку спати. Зранку стан дитини погіршився, проте батьки знову не викликали швидку.

"Батько вирішив, що вже пізно її рятувати. Аби приховати сліди скоєного злочину, тіло спалив у печі, а попіл з рештками викинув у річку, щоб течія віднесла подалі від дому. Вбивство рідної доньки обвинувачені приховували дев’ять місяців. Працівників соціальних служб запевняли, що "все гаразд", показуючи їм через вікно переодягненого меншого братика та цинічно продовжували отримувати державні виплати на вбиту доньку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили останки дитини в річці. На суді батьки не розкаялись у вчиненому та перекладали провину одне на іншого. Проте їхню вину довели прокурори.

Нагадаємо, що про резонансне вбивство стало відомо 2019 року. Тоді поліція запевняла, що дитину можна було врятувати. Ще 2015 року рішенням районного суду за позовом органу опіки та піклування райдержадміністрації малолітню дитину було відібрано у батьків та передано на опікування служби у справах дітей до дитячого будинку сімейного типу.

Але у квітні 2018 року дитину вже за рішенням Житомирського апеляційного суду повернули біологічним батькам, а через чотири місяці вони її вбили та спалили.

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