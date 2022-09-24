Не розминулися на трасі: у моторошній ДТП на Миколаївщині загинув водій

Зіткнулися Volkswagen Passat, під керуванням 41-річного водія, та Opel Kadett, за кермом якого перебував 36-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок ДТП водій Opel Kadett загинув на місці події, а 49-річна пасажирка Volkswagen Passat зазнала травмувань.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Раніше стало відомо, що в Одеській області зіткнулися дві вантажівки. Є жертви.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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