Не розрахував силу: у Херсонській області чоловік до смерті побив гостя

Не розрахував силу: у Херсонській області чоловік до смерті побив гостя

Зловмисник навіть не пам’ятає, як сталося вбивство.

У Білозерці стався злочин. Кілька днів тому до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували 59-річного чоловіка, де він помер.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Тілесні ушкодження потерпілому спричинив його 62-річний знайомий. За попередньою інформацією, кілька днів тому підозрюваний у своєму будинку вживав разом із потерпілим алкогольні напої. Потім між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Власник оселі повалив гостя на підлогу і наніс йому численні удари руками і ногами по тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік втратив свідомість. Зрозумівши, що накоїв, господар викликав "швидку".

Підозрюваний пояснив, що навіть не пам’ятає причин конфлікту. Стверджує, що під час бійки не розрахував силу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. Судом затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Нагадаємо, в Одеській області 26-річний чоловік прийшов до 42-річного односельця додому нібито по грошовий борг, побив господаря до втрати свідомості і поволік на кладовище, добиваючи дорогою.

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