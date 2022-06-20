"Не розслабляйтеся, це реалії війни" - в Одеській ОВА після інформації про вибухи звернулися до людей (відео)

"Не розслабляйтеся, це реалії війни" - в Одеській ОВА після інформації про вибухи звернулися до людей (відео)

Громадян України і, зокрема, одеситів закликають дотримуватися правил повітряної тривоги: не ігнорувати її, а йти до укриттів під час її оголошення.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук закликав людей не панікувати і звикнути до реалій війни, адже до перемоги України у війні, яку розпочала РФ, ще "дуже складний шлях".

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Вчергове закликаю усіх дотримуватися правил повітряної тривоги. А це означає - не панікувати і виконувати ті дії, про які ви знаєте, навчені, і мусите їх виконувати. Це зрозуміло. Не треба говорити, що хтось за щось починає нам мститися. Ми живемо і маємо жити в реаліях цієї війни. Не розслабляйтеся, це реалії війни, з ними треба жити. А помста вона проти нас у чому? У тому, що ми українці і хочемо жити у власній державі. А за те, за інше.. Це щось змінює? Ні. Це війна, це не помста, а через день її вже не буде. Це війна. Будь-ласка, живіть цими реаліями, бережіть себе та своїх рідних. Головне, не треба панікувати", - заявив він.

Також читайте В Одеській області сили ППО збили дві ворожі крилаті ракети

Братчук зауважив, що "нам ще до перемоги йти дуже складний шлях". Але Україна здобуде цю перемогу.

"Інформацію ви запам'ятали. Лише з офіційних джерел, хто б там що зараз не писав", - підсумував він.

До слова, відповідне звернення речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зробив після того, у ЗМІ почали поширювати інформацію про вибухи в Одесі. Їх пов'язували із начебто помстою росіян за "удар ЗСУ по трьох бурових платформах "Чорноморнафтогазу" в Чорному морі". Але наголосимо, українська влада і військові наразі інформацію про удар не підтверджували. Це повідомив лише фейковий тимчасовий "керманич" незаконно анексованого Криму Аксьонов.

Нагадаємо, в анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.

Читайте також: